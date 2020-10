Caserta, protesta pacifica degli esercenti del centro: “No a sussidi, vogliamo lavorare” (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Non vogliamo sussidi, vogliamo solo continuare a lavorare in sicurezza”. Questo l’appello lanciato in Piazza Vanvitelli, a Caserta, da una trentina di titolari di bar, ristoranti e locali notturni che, nonostante la pioggia, hanno manifestato pacificamente per suonare la sveglia al governo. Un altro lockdown potrebbe essere l’ultimo per decine di attività Casertane. “La manifestazione di oggi è solo la prima di una lunga serie – dichiarano alcuni esercenti – Ci siamo mossi senza l’aiuto di nessuna associazione di categoria”. Del gruppo di imprenditori, nato poco meno di tre settimana fa, fanno parte una cinquantina di gestori di locali del centro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Nonsolo continuare a lavorare in sicurezza”. Questo l’appello lanciato in Piazza Vanvitelli, a, da una trentina di titolari di bar, ristoranti e locali notturni che, nonostante la pioggia, hanno manifestatomente per suonare la sveglia al governo. Un altro lockdown potrebbe essere l’ultimo per decine di attivitàne. “La manifestazione di oggi è solo la prima di una lunga serie – dichiarano alcuni– Ci siamo mossi senza l’aiuto di nessuna associazione di categoria”. Del gruppo di imprenditori, nato poco meno di tre settimana fa, fanno parte una cinquantina di gestori di locali del...

TeleradioNews : Caserta/manifestazione contro il lockdown - casertaweb : Disordini a Napoli, Fsp Polizia: “Agguati contro le forze dell’ordine, la criminalità infiltrata nella protesta”… - casertafocus : NO AL LOCKDOWN – Manifestazione e scontri sotto la sede della Regione allo scoccare del coprifuoco GUARDA LE FOTO S… - MarylaRibelle : @saria_mba Certo, ma il problema riguarda tutta la regione. Caserta e provincia non stanno meglio per dire, anzi cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta protesta CASERTA – Protesta degli esercenti: “Non vogliamo sussidi, vogliamo solo continuare a lavorare in sicurezza” Paesenews Caserta, la protesta pacifica degli esercenti del centro storico

Scritto da salvatore : Sabato 24 Ottobre 2020 17:36 : CASERTA - “Non vogliamo sussidi, vogliamo solo continuare a lavorare in sicurezza”. Questo l’appello lanciato stamattin ...

Caserta, Confcommercio Campania condanna i manifestanti violenti: Nemici degli imprenditori, solidar

CASERTA - Il sistema delle imprese aderente a Confcommercio Campania non si riconosce in queste forme di protesta’. Così il direttore generale di Confcommercio Pasquale Russo e i presidenti di Napol ...

Scritto da salvatore : Sabato 24 Ottobre 2020 17:36 : CASERTA - “Non vogliamo sussidi, vogliamo solo continuare a lavorare in sicurezza”. Questo l’appello lanciato stamattin ...CASERTA - Il sistema delle imprese aderente a Confcommercio Campania non si riconosce in queste forme di protesta’. Così il direttore generale di Confcommercio Pasquale Russo e i presidenti di Napol ...