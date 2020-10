Casa | Megliola Tecnocasa | ' dopo lockdown in molti optano per abitazioni più ampie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "La tipologia; compravenduta rimane sempre il trilocale con il 34,9% delle preferenze, mentre al secondo posto per la prima volta si piazzano le soluzioni indipendenti e semindipendenti che sono state scelte nel 20% dei casi e superano i bilocali che si fermano al 19,3%". Ad affermarlo all'Adnkronos è Fabiana, responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnoanalizzando i dati delle compravendite nei primi sei mesi dell'anno. "L'apprezzamento delle tipologie indipendenti - osserva - era in leggera crescita già negli scorsi semestri ma, in particolareil periodo diacquirenti hanno deciso di optare pere dotate di spazi esterni. In ...