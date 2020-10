Carta di identità e patente scadute: ecco la proroga dal decreto Rilancio (Di sabato 24 ottobre 2020) Carta di identità e patente scadute: ecco la proroga dal decreto Rilancio Un’altra novità che tende ad alleggerire, almeno momentaneamente, il complesso degli oneri e delle responsabilità del cittadino nei confronti dello Stato, specialmente in questo delicato periodo. Ci riferiamo alla decisione della proroga della validità della Carta di identità e patenti scadute durante la fase di emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2020. La scelta è contenuta nel decreto Rilancio, recentemente convertito in legge. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più, in generale, sulla Carta di ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 24 ottobre 2020)di identità eladalUn’altra novità che tende ad alleggerire, almeno momentaneamente, il complesso degli oneri e delle responsabilità del cittadino nei confronti dello Stato, specialmente in questo delicato periodo. Ci riferiamo alla decisione delladella validità delladi identità e patentidurante la fase di emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2020. La scelta è contenuta nel, recentemente convertito in legge. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più, in generale, sulladi ...

