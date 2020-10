Campania, De Luca fa marcia indietro: “Niente lockdown senza ristori economici. Napoli sia zona rossa” (Di sabato 24 ottobre 2020) Mentre a Napoli si verificavano nuovi scontri con lancio di bombe carta durante una manifestazione di lavoratori dello spettacolo sostenuta anche da alcuni centri sociali, il Presidente della Campania era in riunione virtuale con la Conferenza Stato-Regioni, ossia con gli altri governatori e i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Francesco Boccia (da casa perché positivo al Covid). Vincenzo De Luca, alla luce di quanto emerso durante il confronto, ha deciso di fare un passo indietro sul lockdown per la Campania e in una nota della Regione viene spiegato perché: È emersa l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale. In queste condizioni diventa improponibile realizzare misure limitate a ... Leggi su blogo (Di sabato 24 ottobre 2020) Mentre asi verificavano nuovi scontri con lancio di bombe carta durante una manifestazione di lavoratori dello spettacolo sostenuta anche da alcuni centri sociali, il Presidente dellaera in riunione virtuale con la Conferenza Stato-Regioni, ossia con gli altri governatori e i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Francesco Boccia (da casa perché positivo al Covid). Vincenzo De, alla luce di quanto emerso durante il confronto, ha deciso di fare un passosulper lae in una nota della Regione viene spiegato perché: È emersa l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale. In queste condizioni diventa improponibile realizzare misure limitate a ...

