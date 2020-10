Campania: 12.530 tamponi, 58 sintomatici (lo 0.46%). Calano anche i positivi (Di sabato 24 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania, aggiornato alle ore 23.59 del 23 ottobre 2020, descrive numeri e tendenze. Su 12.530 tamponi effettuati, i ‘positivi’ sono risultati 1.718 (il 13.7%, ieri erano il 14.4%) mentre l’ 86.3% di uomini e donne sottoposti a test è senza virus (10.812 persone). Di questi 1.718 risultati positivi, 58 sono sintomatici (ossia il 3.37% dei positivi, ieri era il 4.4%, giovedì il 5.7%) a fronte di 1.660 asintomatici (il 96.63% dei positivi, ieri erano il 95.6%, giovedì erano il 94.3%). Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 58 positivi ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 24 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della, aggiornato alle ore 23.59 del 23 ottobre 2020, descrive numeri e tendenze. Su 12.530effettuati, i ‘’ sono risultati 1.718 (il 13.7%, ieri erano il 14.4%) mentre l’ 86.3% di uomini e donne sottoposti a test è senza virus (10.812 persone). Di questi 1.718 risultati, 58 sono(ossia il 3.37% dei, ieri era il 4.4%, giovedì il 5.7%) a fronte di 1.660 a(il 96.63% dei, ieri erano il 95.6%, giovedì erano il 94.3%). Nel rapporto con igiornalieri effettuati, i 58...

Coprifuoco dopo Lombardia e Campania, anche Lazio e Sardegna verso la stretta

Dopo Lombardia e Campania, anche la Regione Lazio e la Sardegna hanno preso in considerazione il coprifuoco da mezzanotte. «Misure pesanti ma necessarie», ...

