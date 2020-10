Cambio ora solare 2020, le conseguenze per la salute (Di sabato 24 ottobre 2020) La notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre passeremo dall'ora legale a quella solare , spostando le lancette dell'orologio indietro di un'ora, dalle 3:00 alle 2:00,. Dormiremo un'ora in più, che non ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) La notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre passeremo dall'ora legale a quella, spostando le lancette dell'orologio indietro di un'ora, dalle 3:00 alle 2:00,. Dormiremo un'ora in più, che non ...

pdnetwork : 'Il nemico è il virus, non le regole. Ora una visione comune per un cambio di passo'. La relazione del segretario… - seok__jinnie : L'anno in cui sono diventata fan dei bts ero convinta che il cambio dell'ora avvenisse in tutto il mondo (??), ero p… - Angeloago43 : @salvinimi A me scoccia star sveglio fino alle 3 per regolare l'orologio. Conte dovrebbe provvedere e stabilire che… - StenoR21 : RT @GliAutogol: Stasera c'è il cambio dell'ora. Non si può a questo punto cambiare anche l'anno?? Chiediamo eh.... #orasolare - BeppeBo1961 : Ora solare 2020, si avvicina il giorno del cambio con l’ora legale: ecco quando tirare indietro le lancette. Sarà l… -