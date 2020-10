Calciomercato: Juventus, maxi offerta del Chelsea per Dybala (Di sabato 24 ottobre 2020) Le ultime notizie provenienti dalla Spagna fanno vacillare i tifosi bianconeri. Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus nel corso delle prossime sessioni di Calciomercato. L’attaccante argentino è in scadenza nel 2022 e la trattativa per il rinnovo è più complicata del previsto. Nonostante le schiarite delle ultime ore con la titolarità in arrivo contro il Verona, l’intesa per il rinnovo ancora non c’è e con il mercato che è sempre acceso, alcune squadre potrebbero tentare il colpaccio e anticipare le mosse della Juve. Il Chelsea è pronto all’affondo. LEGGI ANCHE: Juventus: spavento per Kulusevski, incidente d'auto del padre LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: ceduto in prestito, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Le ultime notizie provenienti dalla Spagna fanno vacillare i tifosi bianconeri. Paulopotrebbe lasciare lanel corso delle prossime sessioni di. L’attaccante argentino è in scadenza nel 2022 e la trattativa per il rinnovo è più complicata del previsto. Nonostante le schiarite delle ultime ore con la titolarità in arrivo contro il Verona, l’intesa per il rinnovo ancora non c’è e con il mercato che è sempre acceso, alcune squadre potrebbero tentare il colpaccio e anticipare le mosse della Juve. Ilè pronto all’affondo. LEGGI ANCHE:: spavento per Kulusevski, incidente d'auto del padre LEGGI ANCHE:: ceduto in prestito, ...

