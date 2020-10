Cagliari | Di Francesco | “Preoccupati per emergenza coronavirus Godin recuperato ma…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 24 ottobre 2020) Vigilia di campionato per ildi Eusebio Diche domani sfiderà il Crotone nel lunch match della 5^ giornata di Serie A. Il mister dei sardi ha presentato la gara contro i calabresi ai media.-Crotone, parla Dicaption id="attachment 1038781" align="alignnone" width="568" Di, getty images/captionSul momento del mondo, non solo del calcio: "? Siamo preoccupati per tanti motivi, bisogna essere molto attenti e avere anche un pizzico di fortuna per evitare di portare in casa situazioni davvero complicate. Sicuramente questo può condizionare sia il lavoro settimanale che nella partita, ma dobbiamo essere bravi ad adeguarci alle indicazioni che ci vengono date dagli esperti", ha detto Di.Sulla ...