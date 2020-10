Bruce Springsteen, Letter to you è il nuovo album (Di sabato 24 ottobre 2020) A partire da venerdì 23 ottobre 2020, è disponibile il nuovo album di Bruce Springsteen, intitolato Letter to you, realizzato insieme alla The E Street Band, storica band di supporto del Boss con la quale non suonava insieme dal tour di The River del 2016. Letter to you è il ventesimo album in studio di Bruce Springsteen, contenente 9 brani scritti recentemente da Springsteen e altre 3 canzoni, risalenti agli anni ’70 e rimaste inedite fino ad oggi (Janey needs a shooter, If I was the priest e Song for orphans), che è stato registrato in New Jersey, direttamente in casa dell’artista, e prodotto da Ron Aniello insieme allo stesso Springsteen. Di seguito, trovate le ... Leggi su soundsblog (Di sabato 24 ottobre 2020) A partire da venerdì 23 ottobre 2020, è disponibile ildi, intitolatoto you, realizzato insieme alla The E Street Band, storica band di supporto del Boss con la quale non suonava insieme dal tour di The River del 2016.to you è il ventesimoin studio di, contenente 9 brani scritti recentemente dae altre 3 canzoni, risalenti agli anni ’70 e rimaste inedite fino ad oggi (Janey needs a shooter, If I was the priest e Song for orphans), che è stato registrato in New Jersey, direttamente in casa dell’artista, e prodotto da Ron Aniello insieme allo stesso. Di seguito, trovate le ...

