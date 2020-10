Borat 2 | un gigantesco gonfiabile del giornalista kazako nudo viaggia sul Tamigi FOTO

(Di sabato 24 ottobre 2020) Unstando sulle acque dela Londra, per promuovere il secondo irriverente film di Sacha Baron Cohen.2, sequel della strepitosa commedia firmata Sacha Baron Cohen, è arrivata su Amazon Prime Video e la promozione si è rivelata ancora più irriverente del film: unche raffigura ilstando sulle acque del. Il, infatti, ha ospitato la strana chiatta galleggiante targata: Subsequent Moviefilm e Amazon Prime Video UK ha pubblicato le immagini su Twitter, dalle quali vediamo che sui bordi dell'imbarcazione è ovviamente ...

Detta più semplice, Borat 2 prova a essere il Borat del 2020 ma in massima parte non ci riesce perché il 2020 è molto più Borat di Borat stesso. Avevo già parlato del rischio che, per questo sequel de ...(LaPresse) Un gigantesco manichino gonfiabile con le sembianze di Borat, l'irriverente personaggio del comico britannico Sacha Baron Cohen, ha attraversato il centro di Londra. A bordo di una nave sul ...