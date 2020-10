Bologna | Mihajlovic | “Noi sfortunati | la Lazio ha tirato in porta due volte Ko? Ecco cosa ci è mancato | i giovani…”

Leggi su mediagol

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ilcrolla all'"Olimpico".Brutta serata per ilche crolla sotto i colpi della, impostasi per 2 reti a uno. Un ko che costringe i felsinesi a rimanere inchiodati a quota 3 punti in classifica, a testimonianza del momento poco brillante vissuto dalla squadra. Match analizzato al triplice fischio dal tecnico rossoblù Sinisaintervenuto ai microfoni di "DAZN"."Nelle ultime tre partite abbiamo parlato sempre delle stesse cose, che meritiamo di più ma andiamo a casa con zero punti. Mi spiace per i ragazzi, perché ci puniscono al primo errore. Siamo anche un po' sfigati, ma la fortuna bisogna meritarsela. Abbiamo fatto bene, tenendo quasi sempre palla e creando occasioni. La strada è lunga, piena di curve, ma sono momenti difficili in cui dobbiamo tirare fuori gli ...