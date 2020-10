Bologna | Mihajlovic | «La Lazio ha fatto due tiri in porta | siamo sfortunati»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Sinisaha parlato della sconfitta subita dal suoin casa della: ecco le parole del tecnico rossoblu Sinisaha parlato al termine di2-1. Ecco le parole del tecnico rossoblu ai microfoni di DAZN. LA GARA – «Mi spiace per i ragazzi, perché ci puniscono al primo errore.anche un po’ sfigati, ma la fortuna bisogna meritarsela. Abbiamobene, tenendo quasi sempre palla e creando occasioni. La strada è lunga, piena di curve, ma sono momenti difficili in cui dobbiamo tirare fuori gli attributi. Dobbiamo stare sereni, sapendo che per vincere bisogna fare qualcosa in più. Abbiamo la nostra mentalità e andiamo avanti per la nostra ...