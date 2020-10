Bollo auto noleggio 2020: cosa cambia per il pagamento e importo (Di sabato 24 ottobre 2020) Come stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, ci sono delle novità relative al Bollo auto, e in particolare all’imposta applicata sulle auto a noleggio a lungo termine, laddove per “lungo termine” s’intenda un lasso di tempo che supera l’anno. Infatti, il decreto ha fatto slittare una scadenza stabilita originariamente nella Legge di Bilancio 2020. Vediamo cosa è cambiato. Bollo auto noleggio a lungo termine: nuova scadenza del pagamento Stando a quanto riportato dalla Manovra 2020, si stabiliva entro il 30 giugno 2020 il pagamento del Bollo auto ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 24 ottobre 2020) Come stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, ci sono delle novità relative al, e in particolare all’imposta applicata sullea lungo termine, laddove per “lungo termine” s’intenda un lasso di tempo che supera l’anno. Infatti, il decreto ha fatto slittare una scadenza stabilita originariamente nella Legge di Bilancio. Vediamoto.a lungo termine: nuova scadenza delStando a quanto riportato dalla Manovra, si stabiliva entro il 30 giugnoildel...

foghel79 : @intuslegens Io scendere in piazza anche contro le tasse tipo bollo auto - carlocavallar0 : Giuro che se dovessi pagare il bollo auto (che non pago dal 2000) è giusto che io venga crocifisso. #DittaturaSanitaria - MaxZanCn1 : @matteosalvinimi ....si si flax tax, accise, bollo auto, ecc ecc ecc - Lukas95976035 : Sicilia, sono già mille le domande di esenzione dal bollo auto - IndieCappato : @ilTeoLugarini Se lo scorso anno hai pagato il bollo in questo giorno, devi aver comprato l'auto nuova, perché le s… -