Bollettino pericoloso: 151 morti, schizza il tasso di positività. E i ricoveri fanno paura (Di sabato 24 ottobre 2020) Continua a peggiorare rapidamente di giorno in giorno la situazione epidemiologica dell'Italia. Il Bollettino di sabato 24 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 19.644 positivi su 177.669 tamponi analizzati (tasso di positività schizzato all'11,1%), a fronte di un nuovo incremento di decessi: sono stati 151 nelle ultime 24 ore. I guariti sono 2.309 mentre gli attualmente positivi hanno sfondato quota 200mila (su oltre mezzo milione di casi da inizio pandemia): se circa 190mila si trovano in isolamento domiciliare, a preoccupare è il trend ospedaliero che non conosce battute d'arresto. Anzi, i numeri continuano a crescere: rispetto a ieri sono stati registrati 738 ricoverati con sintomi in più e 79 in terapia intensiva, per un totale rispettivamente di 11.287 e di 1.128.

L'Iss ha lanciato l'allarme epidemiologico in Italia, dove i contagi corrono e il rischio è quello di arrivare in poco tempo alla soglia critica per gli ospedali.

