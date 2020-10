Bollettino del 21 ottobre 2020 | il punto sui contagi in Italia

Leggi su zon

(Di sabato 24 ottobre 2020) Aggiornamentodella giornata del 24rispetto alla situazione epidemiologica in. Con oggi superati i 500 milaNella giornata di oggi, solo in regione Lombardia ilrivela che il numero dei nuoviè di circa 5.000 e in particolari i positivi nella città di Milano e nella sua provincia sono 2.306, già accertati dai tamponi molecolari. Nelle regionine quali, Lazio (1.687), Veneto (1.729), Toscana (1.526), Campania (1.718), Piemonte (1.548), Emilia Romagna (1.180), Liguria (1.035) i positivi restano sotto la soglia dei 2.000 casi al giorno. Mentre nelle regioni quali Sicilia, Puglia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano, Sardegna, Umbria, ...