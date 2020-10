Bollettino Coronavirus Italia | le cifre del 24 ottobre Tabella Covid | contagi e morti

RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - istsupsan : Sono online su Epicentro ?? l’aggiornamento dei decessi #Covid19 - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#EmiliaRomagna #Coronavirus #COVID__19 - riccardo_71 : RT @RobertoBurioni: BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%. https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

il Resto del Carlino

sono stati registrati 5339 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 631 casi positivi: 284 in provincia di Bari, 32 in provincia di Brindisi, 101 in provincia BAT, 123 in ...secondo il bollettino diramato dalla Regione. Questo dato è accompagnato, purtroppo, da quattro decessi sempre a Modena. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono ...