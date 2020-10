Bollettino Coronavirus del 24 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 24 ottobre 2020) In data 24l’incremento nazionale dei casi è +4,05% (ieri +4,11%) con 504.509 contagiati totali, 261.808 dimissioni/guarigioni (+2.309) e 37.210 deceduti (+151); 203.182 infezioni in corso (+17.180). Elaborati 177.669 tamponi (ieri 182.032); 19.644 positivi; rapporto positivi/tamponi 11,05% (ieri 10,51%). Ricoverati con sintomi +738 (11.287); terapie intensive +79 (1.128). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.959; Veneto 1.729; Campania 1.718; Lazio 1.687; Piemonte 1.548; Toscana 1.526; Emilia Romagna 1.180; Liguria 1.035; Sicilia 886; Puglia 631; Umbria 525; Friuli 412; Sardegna 379; Abruzzo 375; P.A. Bolzano 277; Marche 274. In Lombardia curva +3,45% (ieri +3,54%) con 32.749 tamponi (ieri 36.963) e 4.959 positivi; rapporto positivi/tamponi 15,1% (ieri 13,29%); 148.604 contagiati totali; ricoverati +140 (2.153); terapie intensive +29 (213); 51 ...