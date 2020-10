Bollettino coronavirus 24 ottobre, sfondato il muro del mezzo milione di casi in Italia (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Bollettino Sanitario di oggi, 24 ottobre, vede un nuovo incremento nel numero dei contagi da coronavirus. Il Bollettino Sanitario di oggi 24 ottobre, vede un incremento dei contagi con 19.644 nuovi casi di positività, 151 i decessi, e 177.669 tamponi effettuati. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) IlSanitario di oggi, 24, vede un nuovo incremento nel numero dei contagi da. IlSanitario di oggi 24, vede un incremento dei contagi con 19.644 nuovidi positività, 151 i decessi, e 177.669 tamponi effettuati. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

