Bollettino coronavirus 24 ottobre 2020: +19.644 positivi, +151 morti (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono 19.644 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il Bollettino del Ministero della Salute. Effettuati 177mila tamponi, circa 5mila in meno rispetto al giorno prima, i nuovi decessi sono 151. Lombardia: quasi 5.000 nuovi positivi Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, aveva già fornito nel pomeriggio i dati relativi alla Lombardia, che rimane la regione con il maggior incremento: +4.959 i positivi, di cui 2.306 sono a Milano e provincia. In terapia intensiva ci sono in tutto 213 pazienti, mentre altre 197 persone sono state ricoverate in altri reparti Covid. Insomma, calano i ricoveri in generale, ma aumentano quelli in terapia intensiva. Toscana: impennata di casi, terapie intensive sotto controllo Situazione difficile anche in Toscana, dove nelle ... Leggi su blogo (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono 19.644 i casi diregistrati nelle ultime 24 ore. È quanto riporta ildel Ministero della Salute. Effettuati 177mila tamponi, circa 5mila in meno rispetto al giorno prima, i nuovi decessi sono 151. Lombardia: quasi 5.000 nuoviGiulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, aveva già fornito nel pomeriggio i dati relativi alla Lombardia, che rimane la regione con il maggior incremento: +4.959 i, di cui 2.306 sono a Milano e provincia. In terapia intensiva ci sono in tutto 213 pazienti, mentre altre 197 persone sono state ricoverate in altri reparti Covid. Insomma, calano i ricoveri in generale, ma aumentano quelli in terapia intensiva. Toscana: impennata di casi, terapie intensive sotto controllo Situazione difficile anche in Toscana, dove nelle ...

RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - istsupsan : Sono online su Epicentro ?? l’aggiornamento dei decessi #Covid19 - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti - oelvianna : RT @Corriere: In Italia 19.644 nuovi casi in 24 ore, i morti sono 151 - LBCeleste : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 24 ottobre: 19.644 nuovi casi su 177.669 tamponi. 151 i morti -