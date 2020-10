Blue Panorama collega l’Italia con il Senegal (Di sabato 24 ottobre 2020) (Teleborsa) – Partito alle 20 di venerdì 23 ottobre dall’aeroporto di Milano Bergamo il primo volo che collega l’Italia con il Senegal, operato dalla compagnia aerea Blue Panorama, il cui direttore commerciale Remo Della Porta ha sottolineato la volontà di continuare ad ampliare il network delle destinazioni leisure e business invernali, con particolare riferimento all’aeroporto di Milano Bergamo. I collegamenti da Milano Bergamo Airport a Dakar sono previsti tutti i venerdì, mentre ogni sabato è previsto il volo da Dakar a Milano Bergamo con partenza alle ore 00:40 e arrivo alle ore 07:20 local time. A partire dal 14 dicembre i voli avranno frequenza trisettimanale, in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo il lunedì, il ... Leggi su quifinanza (Di sabato 24 ottobre 2020) (Teleborsa) – Partito alle 20 di venerdì 23 ottobre dall’aeroporto di Milano Bergamo il primo volo chel’Italia con il, operato dalla compagnia aerea, il cui direttore commerciale Remo Della Porta ha sottolineato la volontà di continuare ad ampliare il network delle destinazioni leisure e business invernali, con particolare riferimento all’aeroporto di Milano Bergamo. Imenti da Milano Bergamo Airport a Dakar sono previsti tutti i venerdì, mentre ogni sabato è previsto il volo da Dakar a Milano Bergamo con partenza alle ore 00:40 e arrivo alle ore 07:20 local time. A partire dal 14 dicembre i voli avranno frequenza trisettimanale, in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo il lunedì, il ...

ValserianaNews : Blue Panorama: partito il primo volo che collega l'Itala con il Senegal. Ogni venerdì da Bergamo il volo per Dakar. - Ultron65 : RT @StartMagNews: #Ryanair, #EasyJet, #Vueling e Blue Panorama offrono anche il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli e… - StartMagNews : #Ryanair, #EasyJet, #Vueling e Blue Panorama offrono anche il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei v… - Foxsaw22AveAle : RT @SkyTG24: Covid, voli cancellati: Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama rimborseranno biglietti - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: ANTITRUST | Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei v… -

Ultime Notizie dalla rete : Blue Panorama Trasporto aereo: Antistrust, avvio rimborsi da Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama

Roma, 23 ott 09:30 - (Agenzia Nova) - Vueling, EasyJet, Blue Panorama e Ryanair, a seguito dell'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, hanno apportato modifiche alle ...

Blue Panorama collega l'Italia con il Senegal

(Teleborsa) - Partito alle 20 di venerdì 23 ottobre dall’aeroporto di Milano Bergamo il primo volo che collega l'Italia con il Senegal, operato dalla compagnia aerea Blue Panorama, il cui direttore co ...

Roma, 23 ott 09:30 - (Agenzia Nova) - Vueling, EasyJet, Blue Panorama e Ryanair, a seguito dell'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, hanno apportato modifiche alle ...(Teleborsa) - Partito alle 20 di venerdì 23 ottobre dall’aeroporto di Milano Bergamo il primo volo che collega l'Italia con il Senegal, operato dalla compagnia aerea Blue Panorama, il cui direttore co ...