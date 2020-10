Bianca Berlinguer torna a parlare di Mauro Corona: “Lo rivorrei subito” (Di sabato 24 ottobre 2020) La conduttrice di CartaBianca, ospite a Tv Talk, ha spiegato perché ha scelto di farsi affiancare da Enrico Lucci e Mauro Corona, che lei rivorrebbe fortemente in trasmissione dopo la lite L'articolo Bianca Berlinguer torna a parlare di Mauro Corona: “Lo rivorrei subito” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 24 ottobre 2020) La conduttrice di Carta, ospite a Tv Talk, ha spiegato perché ha scelto di farsi affiancare da Enrico Lucci e, che lei rivorrebbe fortemente in trasmissione dopo la lite L'articolodi: “Losubito” proviene da Gossip e Tv.

LuigiCucchiaro1 : @marco70137529 @Gabriele79T @NicolaPorro @RicoAlessandro Bassetti a carta bianca, la trasmissione della Berlinguer,… - carotelevip : Bianca Berlinguer ribadisce con determinazione che lei vorrebbe avere di nuovo Mauro Corona a #cartabianca ma che i… - LuisaTolardo : Bianca Berlinguer ha trovato il modo di non farsi interrompere mentre parla. Accetterei volentieri lezioni. #tvtalk - GiuMazzeo : Non mi è chiaro: il pubblico di carta bianca è in prevalenza femminile e quindi la Berlinguer si impegna a renderlo… - Alberto_Pinto : Bianca Berlinguer è un bene prezioso #tvtalk -