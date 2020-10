Benevento Napoli, la sfida tra i fratelli Insigne: stessa fascia, maglie diverse (Di sabato 24 ottobre 2020) In Benevento-Napoli sarà la prima volta che Lorenzo e Roberto Insigne si incroceranno da avversari La quinta giornata di Serie A offre un derby che manca dalla stagione 2016-2017. Nella domenica di campionato, si sfideranno infatti Benevento e Napoli allo stadio Vigorito. Sanniti contro partenopei, per una partita tra due società con due presidenti amici e che si stimano: Oreste Vigorito e Aurelio De Laurentiis. Ma quello di domenica sarà un derby “famigliare”, dato che sul terreno di gioco si affronteranno due fratelli: Lorenzo e Roberto Insigne. Il primo con indosso la maglia azzurra, il secondo con quella giallorosso. DERBY Insigne – I due Insigne si ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Insarà la prima volta che Lorenzo e Robertosi incroceranno da avversari La quinta giornata di Serie A offre un derby che manca dalla stagione 2016-2017. Nella domenica di campionato, si sfideranno infattiallo stadio Vigorito. Sanniti contro partenopei, per una partita tra due società con due presidenti amici e che si stimano: Oreste Vigorito e Aurelio De Laurentiis. Ma quello di domenica sarà un derby “famigliare”, dato che sul terreno di gioco si affronteranno due: Lorenzo e Roberto. Il primo con indosso la maglia azzurra, il secondo con quella giallorosso. DERBY– I duesi ...

