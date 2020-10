Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 24 al 30 ottobre 2020 (Di sabato 24 ottobre 2020) Nuovo dramma per i Logan e i Forrester: dopo la verità sulla piccola Beth Hope e Brooke finiscono nei guai per colpa di Thomas. Nel frattempo Flo Fulton, la complice di Reese, viene finalmente arrestata. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 24 ottobre 2020) Nuovo dramma per i Logan e i Forrester: dopo la verità sulla piccola Beth Hope e Brooke finiscono nei guai per colpa di Thomas. Nel frattempo Flo Fulton, la complice di Reese, viene finalmente arrestata. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

