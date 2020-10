"Basta isteria, sono contrario al lockdown". Il professor Palù frena (Di sabato 24 ottobre 2020) “C’è tanto allarmismo. E’ indubbio che siamo di fronte a una seconda ondata della pandemia”. Fotografa così la situazione odierna il professor Giorgio Palù, un’autorità indiscussa nel campo della virologia, professore emerito dell’Università di Padova e past-president della Società italiana ed europea di Virologia, che in un’intervista al Corriere della Sera annota che “la circolazione del virus non si è mai arrestata, anche se, a luglio, i casi sembravano azzerati, complice la bella stagione, l’aria aperta, i raggi ultravioletti che uccidono il virus”.Secondo il professore, i casi di aumento del contagio vanno trattati, appunto, come casi di “persone positive al tampone”, ciò che significa che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) “C’è tanto allarmismo. E’ indubbio che siamo di fronte a una seconda ondata della pandemia”. Fotografa così la situazione odierna ilGiorgio;, un’autorità indiscussa nel campo della virologia,e emerito dell’Università di Padova e past-president della Società italiana ed europea di Virologia, che in un’intervista al Corriere della Sera annota che “la circolazione del virus non si è mai arrestata, anche se, a luglio, i casi sembravano azzerati, complice la bella stagione, l’aria aperta, i raggi ultravioletti che uccidono il virus”.Secondo ile, i casi di aumento del contagio vanno trattati, appunto, come casi di “persone positive al tampone”, ciò che significa che ...

