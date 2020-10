Basket, Serie A1 2020/2021: Virtus Bologna e Reggio Emilia vincono negli anticipi della quinta giornata (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono andati in scena nella serata odierna i due anticipi della quinta giornata di Serie A1 2020/2021. Vittorie per la Virtus Bologna e per Reggio Emilia, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Varese e Brescia e si rilanciano in classifica dove entrambe agganciano il secondo posto provvisorio con 6 punti. Varese e Brescia restano invece ferme a quota 4. Serie A1: RISULTATI E CLASSIFICA AGgiornata Openjobmetis Varese – Virtus Segafredo Bologna 73-85 Vittoria esterna per la Virtus, che prova a dare continuità in campionato ai bei risultati ottenuti in Eurocup. Gli Emiliani partono ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono andati in scena nella serata odierna i duediA1. Vittorie per lae per, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Varese e Brescia e si rilanciano in classifica dove entrambe agganciano il secondo posto provvisorio con 6 punti. Varese e Brescia restano invece ferme a quota 4.A1: RISULTATI E CLASSIFICA AGOpenjobmetis Varese –Segafredo73-85 Vittoria esterna per la, che prova a dare continuità in campionato ai bei risultati ottenuti in Eurocup. Glini partono ...

Viola Reggio Calabria sconfitta nel finale di partita contro Taranto: match equilibrato, deciso nel finale dai tiri liberi trasformati da Stanic nell'ultimo possesso. Primo tempo chiuso 33-30 in favor ...

La Mens Sana Basketball si presenta. Virtualmente…

SIENA. Si presenta la nuova Mens Sana: in vista dell'inizio della stagione di serie C silver, slittato comunque a fine novembre, domani, domenica 25 ...

Viola Reggio Calabria sconfitta nel finale di partita contro Taranto: match equilibrato, deciso nel finale dai tiri liberi trasformati da Stanic nell'ultimo possesso. Primo tempo chiuso 33-30 in favor ...SIENA. Si presenta la nuova Mens Sana: in vista dell’inizio della stagione di serie C silver, slittato comunque a fine novembre, domani, domenica 25 ...