Basket, Serie A 2020-2021: la Virtus Bologna torna a vincere a Varese, Reggio Emilia schianta Trieste a cavallo tra gli ultimi due quarti (Di sabato 24 ottobre 2020) torna a vincere la Virtus Bologna in uno dei due anticipi della 5a giornata di Serie A 2020-2021, e lo fa in quel di Varese, dove l’Openjobmetis di Massimo Bulleri lotta, ma cede agli uomini di Sasha Djordjevic. Reggio Emilia non fa passare Brescia dalle parti dell’Unipol Arena, con un violento parziale a cavallo tra gli ultimi due quarti di 24-1 e un Tomas Kyzlink sempre più a suo agio negli schemi di coach Antimo Martino. OPENJOBMETIS Varese-Virtus SEGAFREDO Bologna 73-85 (23-29, 39-53, 60-68) I primi minuti si possono riassumere in un solo sostanziale modo: Luis Scola contro tutti. Dei nove punti ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)lain uno dei due anticipi della 5a giornata di, e lo fa in quel di, dove l’Openjobmetis di Massimo Bulleri lotta, ma cede agli uomini di Sasha Djordjevic.non fa passare Brescia dalle parti dell’Unipol Arena, con un violento parziale atra gliduedi 24-1 e un Tomas Kyzlink sempre più a suo agio negli schemi di coach Antimo Martino. OPENJOBMETISSEGAFREDO73-85 (23-29, 39-53, 60-68) I primi minuti si possono riassumere in un solo sostanziale modo: Luis Scola contro tutti. Dei nove punti ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket Serie A, quinta giornata. Orari e dove vederla QUOTIDIANO.NET Supercoppa Basket Serie B - Viola Reggio Calabria beffata nel finale: Taranto esulta con i liberi di Stanic

Viola Reggio Calabria sconfitta nel finale di partita contro Taranto: match equilibrato, deciso nel finale dai tiri liberi trasformati da Stanic nell'ultimo possesso. Primo tempo chiuso 33-30 in favor ...

La Mens Sana Basketball si presenta. Virtualmente…

SIENA. Si presenta la nuova Mens Sana: in vista dell’inizio della stagione di serie C silver, slittato comunque a fine novembre, domani, domenica 25 ...

