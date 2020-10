Basket femminile, Serie A1 2020-2021: quinta giornata. Imbattute Schio, Venezia e Virtus Bologna (Di sabato 24 ottobre 2020) quinta giornata dalle mille emozioni nelle partite giocate questa sera, che dovevano essere sette e sono diventate cinque a causa dello spostamento a domani di Campobasso-Battipaglia e del rinvio di Ragusa-Vigarano per varie positività al Covid-19 emerse nella squadra siciliana. Andiamo a scoprire i dettagli di una giornata dai contorni senz’altro non comuni. LIMONTA COSTA MASNAGA-USE SCOTTI ROSA EMPOLI 77-69 (16-21, 36-36, 50-61) Inizio equilibrato in quello che, a tutti gli effetti, è un derby biancorosso cromatico, ma è Empoli la prima a prendere un leggero vantaggio con Mathias in buona serata, cui risponde Matilde Villa, che con 10 punti nel primo quarto porta avanti Costa Masnaga (14-13), prima del forcing di Chagas, Premasunac e Baldelli. All’ulteriore affondo della croata risponde Spinelli, che ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)dalle mille emozioni nelle partite giocate questa sera, che dovevano essere sette e sono diventate cinque a causa dello spostamento a domani di Campobasso-Battipaglia e del rinvio di Ragusa-Vigarano per varie positività al Covid-19 emerse nella squadra siciliana. Andiamo a scoprire i dettagli di unadai contorni senz’altro non comuni. LIMONTA COSTA MASNAGA-USE SCOTTI ROSA EMPOLI 77-69 (16-21, 36-36, 50-61) Inizio equilibrato in quello che, a tutti gli effetti, è un derby biancorosso cromatico, ma è Empoli la prima a prendere un leggero vantaggio con Mathias in buona serata, cui risponde Matilde Villa, che con 10 punti nel primo quarto porta avanti Costa Masnaga (14-13), prima del forcing di Chagas, Premasunac e Baldelli. All’ulteriore affondo della croata risponde Spinelli, che ...

La Dinamo Femminile coglie il secondo successo stagionale sul campo del Geas Sesto San Giovanni imponendosi nella sfida della 5°giornata della Techfind serie A1. Nel pomeriggio le padrone di casa hann ...

A2 Femminile - La Virtus lotta fino in fondo ma i due punti vanno al San Salvatore

Ha fatto tutto bene: sono mancati solo i due punti. Quelli la Virtus Surgical Cagliari li avrebbe meritati, eccome. Il San Salvatore Selargius ha vinto il derby (52-51) ma quanta paura per le ragazze ...

