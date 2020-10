Basket femminile | Qualificazioni Europei 2021 | la long list di Lino Lardo per Riga Tante possibili convocate dietro Sottana e Zandalasini

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) Primi nomi della vita da allenatore della Nazionaleper, che ha diramato ladelle 24 giocatrici che si contenderanno i 12 posti per le fondamentali partite di qualificazione agliin arrivo a metà novembre nella bolla di. Questi, in particolare, i nomi delle 24 chiamate dal nuovo coach azzurro: Olbis Andrè Futo (1998, 186, C, Famila Wuber Schio)Beatrice Attura (1994, 175, P, Umana Reyer Venezia)Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia)Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia)Sabrina Cinili (1989, 191, A, Famila Wuber Schio)Chiara Consolini (1988, 182, G/A, Passalacqua Ragusa)Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Schio)Sara Crudo (1995, 180, A, Allianz Geas Sesto S. ...