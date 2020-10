Basket | caso Covid all' Olimpia Milano

(Di sabato 24 ottobre 2020) L'ha comunicato che, a seguito dei test effettuati nella giornata di venerdì 23 ottobre, è emerso undi positività al-19 all'interno del gruppo squadra. Il soggetto, che non ...

sportface2016 : #Basket, rilevata una positività all'interno del Gruppo Squadra dell'#OlimpiaMilano - RoccoColetti1 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #24ottobre #sabato #pallacanestro #Teramo #partitarinviata Un #casopositivo al #Covid, salta la partita di basket d… - Il_Centro : #Abruzzo #24ottobre #sabato #pallacanestro #Teramo #partitarinviata Un #casopositivo al #Covid, salta la partita di… - news_forlicesen : Basket, un caso positivo nella squadra di Pistoia, sospesi gli allenamenti in casa Unieuro - pistoiasport : Gtg Pistoia Basket, riscontrato un caso di positività al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Basket caso

La Gazzetta dello Sport

L’Aurora Basket è lieta di annunciare l’esito negativo di tutti i tamponi effettuati venerdì sera a squadra e staff, a seguito del caso di positività emerso nel gruppo della prima squadra. In accordo ...L’Apu Old Wild West Udine esprime cordoglio per la prematura scomparsa di Mario Bortoluzzi, profondo conoscitore di basket, procuratore e da sempre vicino alla squadra. Da otto anni era anche agente d ...