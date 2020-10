Barcellona-Real Madrid | le pagelle | Sergio Ramos impeccabile | 7 | 5 Messi è da 5 | 5

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte ledi Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

UgoBaroni : RT @ETGazzetta: #BarcellonaReal Madrid, le #pagelle: Sergio Ramos impeccabile, 7,5. Messi è da 5,5 - infoitsport : Liga, il Real fa festa nel 'Clasico': Barcellona battuto al Camp Nou - Sportmediaset - infoitsport : Zidane dalla crisi all'impresa: 3 gol Real al Camp Nou e Barcellona schiantato - infoitsport : Il Real Madrid (in crisi) annulla il Barcellona: 1-3 al Camp Nou e Messi flop. Juve, che occasione mercoledì - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #BarcellonaReal Madrid, le #pagelle: Sergio Ramos impeccabile, 7,5. Messi è da 5,5 -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Real

Brutto ko per il Barcellona che, a pochi giorni dalla sfida di Champions contro la Juventus, perde il Clasico al Camp Nou. Passa infatti il Real Madrid, che vince 3-1 e scaccia la crisi, prendendosi ...Botta e risposta nel primo tempo, poi Sergio Ramos e Modric indirizzano il match verso i Blancos. In classifica le Merengues volano in testa a già a +6 sui Blaugrana ...