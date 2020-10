Barcellona Real Madrid: i movimenti di Benzema illuminano il Camp Nou – ANALISI TATTICA (Di sabato 24 ottobre 2020) Barcellona-Real Madrid è stata decisa dal rigore di Sergio Ramos, che ha cambiato la partita. I blancos reagiscono dopo le ultime difficoltàBarcellona e Real Madrid si sono affrontati in uno dei peggiori periodi degli ultimi anni, reduci da pessimi risultati. E infatti entrambi gli allenatori hanno effettuato cambi piuttosto drastici rispetto alle ultime gare per dare una scolta. Koeman ha lasciato fuori un opaco Griezmann, preferendogli il diciassettenne Pedri. Zidane ha voluto invece allestire un undici particolarmente intenso dopo le ultime partite in cui il Real Madrid ha sofferto terribilmente nelle transizioni difensive. Zizou ha tolto Modric e inserito il Pajarito Valverde, che ha fatto la mezzala nel centroCampo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020)è stata decisa dal rigore di Sergio Ramos, che ha cambiato la partita. I blancos reagiscono dopo le ultime difficoltàsi sono affrontati in uno dei peggiori periodi degli ultimi anni, reduci da pessimi risultati. E infatti entrambi gli allenatori hanno effettuato cambi piuttosto drastici rispetto alle ultime gare per dare una scolta. Koeman ha lasciato fuori un opaco Griezmann, preferendogli il diciassettenne Pedri. Zidane ha voluto invece allestire un undici particolarmente intenso dopo le ultime partite in cui ilha sofferto terribilmente nelle transizioni difensive. Zizou ha tolto Modric e inserito il Pajarito Valverde, che ha fatto la mezzala nel centroo ...

