Barcellona-Real Madrid, botta e risposta: gol Valverde, risponde Ansu Fati (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Clasico si sblocca, Federico Valverde regala il vantaggio al Real Madrid. Bastano pochi minuti ai Blancos per trovare la rete del vantaggio con la rete di Valverde che con un preciso destro dall’interno dell’area di rigore buca il portiere avversario. Ma due minuti più tardi il Barcellona trova il pareggio con il solito Ansu Fati, bravo a battere Courtois a due passi dalla linea della porta. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Clasico si sblocca, Federicoregala il vantaggio al. Bastano pochi minuti ai Blancos per trovare la rete del vantaggio con la rete diche con un preciso destro dall’interno dell’area di rigore buca il portiere avversario. Ma due minuti più tardi iltrova il pareggio con il solito, bravo a battere Courtois a due passi dalla linea della porta.

sportface2016 : VIDEO #BarcaReal | Botta e risposta nel #Clasico: #Valverde apre le marcature, risponde #AnsuFati - cesaremilanti : Che inizio ?? Ansu Fati primo minorenne a segnare in un Barcellona-Real Madrid. Qualcuno è stupito? #ElClásico - GFirringeri : Si ma non vale che il Real passi in vantaggio senza aspettare la difesa del Barcellona rientrare dallo spgliatoio #ElClasico