Barcellona-Real Madrid 1-3 | Zidane salva la panchina | blaugrana sempre più in crisi FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 24 ottobre 2020) Zinedinela, ilpiù in. Si è concluso il Clasico, colpo grosso delche torna momentaneamente in testa alla classifica, ia metà graduatoria con la situazione che èpiù preoccupante. L’inizio di gara è scoppiettante, nei primi minuti arrivano due gol, a passare in vantaggio sono i Blancos con Valverde. La reazione dei padroni di casa è immediata, il pareggio porta la firma del baby fenomeno Ansu Fati. Poi la partita procede sul filo dell’equilibrio, nel secondo tempo la partita svolta. Al 63′ calcio di rigore per gli ospiti per una trattenuta in area di rigore, il solito ...