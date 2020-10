Bar e ristoranti chiusi di domenica e stop alle palestre. Le ipotesi del nuovo Dcpm (Di sabato 24 ottobre 2020) Bar e ristoranti chiusi di domenica, stop a palestre e piscine e forte raccomandazione a non ricevere persone diverse ai conviventi nelle proprie abitazioni. Sono alcune delle novità che dovrebbero essere contenute nel nuovo Dcpm. Formiche.net ha potuto visione le bozze in anteprima. Anticipare la chiusura dei bar e dei ristoranti alle 18, si apprende, non comporterà un divieto di circolazione anticipato allo stesso orario, ovvero al tardo pomeriggio. Le fonti spiegano che sarà decisivo il confronto con il Comitato tecnico scientifico e le Regioni sulla nuova stretta. Ecco i punti salienti. BAR E ristoranti chiusi DI domenica Da lunedì 26 ottobre 2020 le ... Leggi su formiche (Di sabato 24 ottobre 2020) Bar edie piscine e forte raccomandazione a non ricevere persone diverse ai conviventi nelle proprie abitazioni. Sono alcune delle novità che dovrebbero essere contenute nel. Formiche.net ha potuto visione le bozze in anteprima. Anticipare la chiusura dei bar e dei18, si apprende, non comporterà un divieto di circolazione anticipato allo stesso orario, ovvero al tardo pomeriggio. Le fonti spiegano che sarà decisivo il confronto con il Comitato tecnico scientifico e le Regioni sulla nuova stretta. Ecco i punti salienti. BAR EDIDa lunedì 26 ottobre 2020 le ...

ciropellegrino : @marcodifonzo Ci sono sì ristoratori, 'guaglioni' di bar e ristoranti, ma anche pezzi di ultras (che sanno bene com… - Corriere : Chiusura anticipata alle 18 di bar e ristoranti, l’ipotesi del governo - matteosalvinimi : Il governo parla di “coprifuoco” e di chiusure di bar, ristoranti e palestre, ma organizza un “concorso straordinar… - spilaceto : RT @BrunoVespa: Se bar e ristoranti non rispettano le distanze,vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti e limitarne la chius… - Paladino70 : RT @BrunoVespa: Se bar e ristoranti non rispettano le distanze,vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti e limitarne la chius… -