Bambini e Covid | quali sono i sintomi e come distinguerli dall’influenza

Con il repentino aumento dei contagi e le scuole aperte è naturale che genitori e nonni siano preoccupati per le condizioni di salute dei più piccoli. Su Bambini e Covid si è detto di tutto: tante fake news e informazioni prive di fondamento. Per questa ragione abbiamo pensato di fare chiarezza, citando un lungo articolo pubblicato sul portale scientifico "Gruppo San Donato". quali sono i sintomi del Coronavirus nei Bambini? E come si fa a riconoscerli e distinguerli da quelli della comune influenza o di un raffreddamento? A rassicurare i più le parole del dott. Hagi Abdulkadir Ibrahim, responsabile dell'unità Operativa di Neonatologia dell'Istituto Clinico Sant'Anna.

