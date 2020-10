Balotelli nella casa del GF Vip. Battuta ‘hot’ a Dayane Mello: scoppia la bufera sul web (Di sabato 24 ottobre 2020) È entrato nella casa del Grande Fratello Vip per Enock. Tra le tante cose che voleva dirgli, Balotelli è riuscito a dire molto poco al fratello che è un concorrente del noto programma. Ha portato il cellulare in tv, ha mostrato al giovane la loro famiglia, i genitori hanno potuto parargli attraverso una video-chiamata.Un'entrata incasinata e casinista dell'ex giocatore di Inter e Milan che mentre parlava con il fratello e del loro rapporto ("Per me è tutto lui, se io sono la sua gamba destra, lui è la mia gamba sinistra") si è lasciato scappare una Battuta nei confronti della sua ex fiamma, Dayane Mello. "Lei ti vorrebbe nella casa", ha sottolineato Signorini. E lui: "Mi vuole lì dentro. Ma poi dice ... Leggi su golssip (Di sabato 24 ottobre 2020) È entratodel Grande Fratello Vip per Enock. Tra le tante cose che voleva dirgli,è riuscito a dire molto poco al fratello che è un concorrente del noto programma. Ha portato il cellulare in tv, ha mostrato al giovane la loro famiglia, i genitori hanno potuto parargli attraverso una video-chiamata.Un'entrata incasinata e casinista dell'ex giocatore di Inter e Milan che mentre parlava con il fratello e del loro rapporto ("Per me è tutto lui, se io sono la sua gamba destra, lui è la mia gamba sinistra") si è lasciato scappare unanei confronti della sua ex fiamma,. "Lei ti vorrebbe", ha sottolineato Signorini. E lui: "Mi vuole lì dentro. Ma poi dice ...

AliceGiovannel1 : Ma qualcun altro oltre a me ha sentito Balotelli riferirsi ai ragazzi nella casa con 'siete tutte checche' e grasse… - _itel_ : RT @MaddalenaRoma: Balotelli ha in ordine: detto al fratello di parlare nella loro lingua, di cambiare 'gruppo' all'interno della casa', in… - GazzettaDelSud : #GrandeFratelloVip, torna Mario #Balotelli nella Casa: come è andata la puntata - haliilowski : RT @NicoSchira: Scivolone di Mario #Balotelli al #GFVIP. Alfonso Signorini: “Dayane Mello ti vuole nella casa Mario”. Risposta di Balo: “Mi… - giusepp66712214 : RT @GliAutogol: Arriva finalmente l'esordio stagionale per Mario Balotelli. Entra nella casa del #GFVIP #balotelli -