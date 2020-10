Ballando con le Stelle 2020, sesta puntata: Mussolini «troppo incassata», Rocca silura uno ’sconclusionato’ Mariotto, Todaro ha due spalle così! (Di domenica 25 ottobre 2020) Isoardi e Todaro - Ballando con le Stelle 2020 “Se non era per Milly voi eravate alla casa del Grande Fratello”. Dopo la perla iniziale di Antonio Razzi, rivolta a Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, si è consumata una movimentata sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Sugli scudi le polemiche, che non mancano mai soprattutto quando a scendere in pista sono Alessandra Mussolini e Costantino Della Gherardesca. Ma anche i giurati ci mettono del loro, a cominciare da Carolyn Smith: prima consegna un immeritato bonus alla Mussolini, poi decide di buttare le palette con i voti alti (niente 8, 9 e 10) come a dire “è tempo di fare sul serio”. Le ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 ottobre 2020) Isoardi econ le“Se non era per Milly voi eravate alla casa del Grande Fratello”. Dopo la perla iniziale di Antonio Razzi, rivolta a Guillermoe Ivan Zazzaroni, si è consumata una movimentatadicon le. Sugli scudi le polemiche, che non mancano mai soprattutto quando a scendere in pista sono Alessandrae Costantino Della Gherardesca. Ma anche i giurati ci mettono del loro, a cominciare da Carolyn Smith: prima consegna un immeritato bonus alla, poi decide di buttare le palette con i voti alti (niente 8, 9 e 10) come a dire “è tempo di fare sul serio”. Le ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ??Torneo #BallandoConTe ?? Sostieni #GiovanniLupi e #LiviaNulli con un ?? #BallandoConLeStelle - Giorgia0312 : RT @HUENENE_txt: COSTANTINO A BALLANDO CON LE STELLE VESTITO E CON LA PARRUCCA COME TAEHYUNG IN BOY WITH LUV CHE BALLA DYNAMITE https://t.c… - SunshineMelilli : RT @uelapastela: Costantino ha spiegato circa 150 volte la filosofia con cui sta prendendo ballando... mi è capitato di vedere qualche punt… -