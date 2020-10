Ballando con le stelle 15 diretta sesta puntata 24 ottobre 2020: (Di sabato 24 ottobre 2020) La sesta puntata di ‘Ballando con le stelle’ si apre con una prova speciale (dal valore di 25 punti assegnati da Carolyn Smith) in cui maestro/a e vip devono interpretare alcune celebri coppie del mondo dello spettacolo: Fred e Wilma Flinstones per Scardina – Kuzmina; Frankestein Junior e Inga per Della Gherardesca e Di Vaira; Ballando con le stelle 15 sesta puntata 24 ottobre 2020: anticipazioni Ballando con le stelle, il talent show sul ballo, condotto da Milly Carlucci, torna, stasera, sabato 24 ottobre 2020, su Rai1, in prima serata, con il sesto appuntamento della quindicesima stagione. I Vip in corsa verso la finalissima hanno ... Leggi su tvblog (Di sabato 24 ottobre 2020) Ladi ‘con le’ si apre con una prova speciale (dal valore di 25 punti assegnati da Carolyn Smith) in cui maestro/a e vip devono interpretare alcune celebri coppie del mondo dello spettacolo: Fred e Wilma Flinstones per Scardina – Kuzmina; Frankestein Junior e Inga per Della Gherardesca e Di Vaira;con le1524: anticipazionicon le, il talent show sul ballo, condotto da Milly Carlucci, torna, stasera, sabato 24, su Rai1, in prima serata, con il sesto appuntamento della quindicesima stagione. I Vip in corsa verso la finalissima hanno ...

Ballando con le Stelle 24 ottobre, ospiti Red Canzian, Edoardo Leo e Marco Giallini

Alle 20:35 di questa sera, sabato 24 ottobre, su Rai 1 va in onda la diretta della sesta puntata di Ballando con le Stelle. Nove le coppie ancora in gara sulla pista di Milly Carlucci, dopo la doppia ...

