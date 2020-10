Australia, settimana della lingua italiana: premiati i vincitori di Studitalia (Di sabato 24 ottobre 2020) In Australia, a Brisbane, la settimana della lingua italiana del Mondo è già iniziata Il 16 ottobre. Nel corso di una cerimonia organizzata per un ridotto numero di persone e con il rispetto delle regole di distanziamento presso il Department of Education del Queensland, l’Ambasciatrice d’Italia in Australia Francesca Tardioli ha premiato gli studenti vincitori del Premio Studitalia 2020-2021, il premio per i migliori studenti dell’ultimo anno di liceo del Queensland giunto alla sua 26.ma edizione. Quest’anno, al termine di un processo di selezione svoltosi interamente online, sono risultati vincitori 7 studenti i quali hanno ottenuto un voucher per un viaggio formativo in Italia da compiere in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 ottobre 2020) In, a Brisbane, ladel Mondo è già iniziata Il 16 ottobre. Nel corso di una cerimonia organizzata per un ridotto numero di persone e con il rispetto delle regole di distanziamento presso il Department of Education del Queensland, l’Ambasciatrice d’Italia inFrancesca Tardioli ha premiato gli studentidel Premio2020-2021, il premio per i migliori studenti dell’ultimo anno di liceo del Queensland giunto alla sua 26.ma edizione. Quest’anno, al termine di un processo di selezione svoltosi interamente online, sono risultati7 studenti i quali hanno ottenuto un voucher per un viaggio formativo in Italia da compiere in ...

FlavioPons : @Asso_2nd @domenicomazzone @Ruffino_Lorenzo Francia ha chiuso esattamente come in Italia, ma proprio tutto identico… - erina1875 : RT @la_dante: ???? XX Settimana della lingua ??: coloriamo il mondo in italiano con la rete mondiale @la_dante. Nella #SLIM2020, la Dante del… - la_dante : ???? XX Settimana della lingua ??: coloriamo il mondo in italiano con la rete mondiale @la_dante. Nella #SLIM2020, la… - TrevisoBelluno : RT @AiseStampa: XX SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO/ “FUMETTO E STORYTELLING”: IN AUSTRALIA IL WEBINAR CON CAMPI, CANOTTIERE E FIO… - AiseStampa : XX SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO/ “FUMETTO E STORYTELLING”: IN AUSTRALIA IL WEBINAR CON CAMPI, CANOTTIE… -

