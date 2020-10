Atalanta, Sportiello smonta la rivalità con Gollini: “Pronto ad aiutarlo” (Di sabato 24 ottobre 2020) L'Atalanta è pronta a rilanciarsi dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro il Napoli. I nerazzurri sfidano la Sampdoria e potranno farlo contando su una certezza come Marco Sportiello.AIUTOIl portiere dei bergamaschi si sta rivelando preziosissimo in questo inizio di stagione con tanti interventi. L'estremo difensore si è raccontato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro i blucerchiati: "Dobbiamo cercare di trovare la continuità in campionato. Quello che abbiamo fatto in Danimarca è già passato, giocando ogni tre giorni non c'è tempo per esaltarsi. L'abbiamo visto anche a Napoli, abbiamo voltato subito pagina. La gara di oggi è fondamentale, come tutte. Gollini? Io sono qui per fare il mio lavoro, essere più affidabile possibile. Quando ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) L'è pronta a rilanciarsi dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro il Napoli. I nerazzurri sfidano la Sampdoria e potranno farlo contando su una certezza come Marco.AIUTOIl portiere dei bergamaschi si sta rivelando preziosissimo in questo inizio di stagione con tanti interventi. L'estremo difensore si è raccontato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro i blucerchiati: "Dobbiamo cercare di trovare la continuità in campionato. Quello che abbiamo fatto in Danimarca è già passato, giocando ogni tre giorni non c'è tempo per esaltarsi. L'abbiamo visto anche a Napoli, abbiamo voltato subito pagina. La gara di oggi è fondamentale, come tutte.? Io sono qui per fare il mio lavoro, essere più affidabile possibile. Quando ...

Atalanta, Sportiello: "Quando rientrerà Gollini gli darò una mano, come l'anno scorso"

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, De Roon, Pasalic, Mojica; Gomez; Ilicic, Lammers. All. Gasperini SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszinsky, Tonelli, Yoshida, Augello; ...

Atalanta-Sampdoria, sfida infernale a Bergamo per i blucerchiati

GENOVA - La Sampdoria in campo a Bergamo contro la temibile Atalanta del "nemico" Gasperini. Ranieri lascia in panchina Silva e Keita, lancia Damsgaard e conferma Ramirez in avanti. Il tecnico nerazzu ...

