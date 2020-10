Atalanta-Sampdoria 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Quagliarella croce e delizia, Depaoli disastroso [FOTO] (Di sabato 24 ottobre 2020) Atalanta-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Terza vittoria consecutiva per la Sampdoria, seconda sconfitta di fila dell’Atalanta. E’ andato in archivio il secondo match della quinta giornata del campionato di Serie A, si aprono interessanti scenari per la squadra di Ranieri. Gli uomini di Gasperini provano a mettere subito le cose in chiaro, ma a passare in vantaggio sono i blucerchiati con un gran gol di Fabio Quagliarella. Alla fine del primo tempo l’occasione per raddoppiare, lo stesso bomber sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa i padroni di casa ci provano, ma con poco lucidità. La Sampdoria raddoppio con un ottimo inserimento di Thorsby. Al 76′ ingenuità di Keita che procura un calcio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020), ledi– Terza vittoria consecutiva per la, seconda sconfitta di fila dell’. E’ andato in archivio il secondo match della quinta giornata del campionato di Serie A, si aprono interessanti scenari per la squadra di Ranieri. Gli uomini di Gasperini provano a mettere subito le cose in chiaro, ma a passare in vantaggio sono i blucerchiati con un gran gol di Fabio. Alla fine del primo tempo l’occasione per raddoppiare, lo stesso bomber sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa i padroni di casa ci provano, ma con poco lucidità. Laraddoppio con un ottimo inserimento di Thorsby. Al 76′ ingenuità di Keita che procura un calcio di ...

