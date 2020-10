Atalanta, Gosens: “Oggi meritavamo di più. Sarà bello giocare la Champions in casa, peccato farlo senza tifosi” (Di sabato 24 ottobre 2020) Robin Gosens, esterno mancino dell'Atalanta ha parlato ai canali ufficiali della Dea dopo il ko dei bergamaschi subito contro la Sampdoria di Ranieri.LE PAROLE DI Gosenscaption id="attachment 967447" align="alignnone" width="1024" Gosens Atalanta (getty images)/caption"peccato perché abbiamo fatto la partita oggi. Sappiamo di essere in grado di fare 2-3 gol, ma se ne subisci così tanti diventa complicato vincere la partita - ha dichiarato l'esterno. Oggi non ha funzionato l’aver preso tre gol che pesano. Secondo me per come è andata la partita meritavamo molto di più". Poi una battuta sulla Champions: " giocare quelle gare è sempre una grande soddisfazione, si preparano da sole. Ma non ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) Robin, esterno mancino dell'ha parlato ai canali ufficiali della Dea dopo il ko dei bergamaschi subito contro la Sampdoria di Ranieri.LE PAROLE DIcaption id="attachment 967447" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"perché abbiamo fatto la partita oggi. Sappiamo di essere in grado di fare 2-3 gol, ma se ne subisci così tanti diventa complicato vincere la partita - ha dichiarato l'esterno. Oggi non ha funzionato l’aver preso tre gol che pesano. Secondo me per come è andata la partitamolto di più". Poi una battuta sulla: "quelle gare è sempre una grande soddisfazione, si preparano da sole. Ma non ...

