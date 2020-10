Arrivato in Fiera il primo dei 6 pazienti dell’ospedale Covid (Di sabato 24 ottobre 2020) Arrivato in Fiera il primo dei sei pazienti attesi stamattina. È un uomo di 50 anni e arriva da un ospedale del milanese. L’uomo è stato già sottoposto a svariati controlli, tra cui anche una Tac al cervello e una al torace. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori ricoveri. Ha voluto essere presente Guido Bertolaso all’arrivo del primo paziente. Fontana continua ad invitare i cittadini alla massima prudenza: “Chiedo ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita che non fanno piacere a nessuno e che non è giusto che vengano applicate, ma in una situazione drammatica dobbiamo purtroppo accettare anche delle regole che non sono giuste. Lo chiedo con il cuore in mano, con la coscienza ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 ottobre 2020)inildei seiattesi stamattina. È un uomo di 50 anni e arriva da un ospedale del milanese. L’uomo è stato già sottoposto a svariati controlli, tra cui anche una Tac al cervello e una al torace. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori ricoveri. Ha voluto essere presente Guido Bertolaso all’arrivo delpaziente. Fontana continua ad invitare i cittadini alla massima prudenza: “Chiedo ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita che non fanno piacere a nessuno e che non è giusto che vengano applicate, ma in una situazione drammatica dobbiamo purtroppo accettare anche delle regole che non sono giuste. Lo chiedo con il cuore in mano, con la coscienza ...

