Archeologia | ad Ercolano un anno al parco costa quanto il biglietto di un giorno

Leggi su ildenaro

(Di sabato 24 ottobre 2020) Andando incontro alle richieste del territorio, per garantire la più ampia partecipazione e inclusione di tutta la cittadinanza, e per allargarsi poi verso la rete di contatti e interazioni intessuta con i visitatori, gli esperti, gli studiosi e l’intero mondo che ama, ilArcheologico di, a partire dal 1° novembre, lancia l’abbonamento annuale ‘Un= un’ per visitare il sito ogni volta che lo si desidera ad un costo davvero vantaggioso: 13€, lo stesso del singolo ingresso al. “IlArcheologico dicontinua a mettere in campo concrete azioni di inclusione sociale e partecipazione della comunità locale per condividere e vivere insieme i valori ...