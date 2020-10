Antonino Chef Academy, Antonino Cannavacciolo: “Il bello di questa Accademia è che tutti cucinano. L’esempio è il più grande insegnamento” (Di sabato 24 ottobre 2020) Antonino Cannavacciuolo tornerà in onda con la seconda edizione di Antonino Chef Academy, una produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, a partire dal 27 ottobre 2020, su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV), alle ore 21:15, ogni martedì per 6 settimane. Il format ripartirà con una nuova classe di giovani professionisti, tutti di età compresa tra i 18 e i 23 anni, che gareggeranno per conquistare un posto nella cucina di Villa Crespi, il celebre ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo. Durante l’incontro con la stampa, lo Chef stellato, alle domande di TvBlog, ha ... Leggi su tvblog (Di sabato 24 ottobre 2020)Cannavacciuolo tornerà in onda con la seconda edizione di, una produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, a partire dal 27 ottobre 2020, su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV), alle ore 21:15, ogni martedì per 6 settimane. Il format ripartirà con una nuova classe di giovani professionisti,di età compresa tra i 18 e i 23 anni, che gareggeranno per conquistare un posto nella cucina di Villa Crespi, il celebre ristorante stellato diCannavacciuolo. Durante l’incontro con la stampa, lostellato, alle domande di TvBlog, ha ...

