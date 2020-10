Anticipo TFR e pagamenti per pensioni quota 100 | ritardi e caos

Leggi su pensionipertutti

(Di sabato 24 ottobre 2020) A differenza della maggior parte dei Paesi Europei che ormai l’hanno eliminata in favore dei più redditizi Fondi Pensione vige ancora in Italia un istituto particolarmente gradito ai lavoratori. Stiamo parlando della “liquidazione” così comunemente chiamata da tutti ma che in realtà si chiama TFR Trattamento di Fine Rapporto. Questo istituto per i dipendenti statali veniva denominato TFS Trattamento di Fine Servizio. Poi dall’anno 2001 i due istituti sono stati unificati in TFR sia per i lavoratori privati che per i lavoratori pubblici. La nascita risale addirittura agli anni che precedettero la Seconda Guerra Mondiale ed era un importo che veniva attribuito a tutti i lavoratori pubblici e privati alla cessazione della propria carriera lavorativa (con esclusione per i licenziamenti per giusta causa) in proporzione agli anni di lavoro ...