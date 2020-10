Andrea Zelletta si confronta con Alice, nega il tradimento e la accusa: “Hai bisogno di visibilità, sono schifato” (Di sabato 24 ottobre 2020) Andrea Zelletta nega di aver continuato a cercare Alice Fabbrica dopo la loro breve frequentazione, accusa la ragazza di cercare visibilità Andrea Zelletta ha avuto un confronto con Alice Fabbrica al Grande Fratello Vip, durante la dodicesima puntata del reality andata in onda ieri 23 ottobre su Canale 5. Pochi giorni fa la giovane 23enne in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv ha rivelato di aver frequentato per un breve periodo Zelletta cinque anni fa. A detta della ragazza lui avrebbe continuato a cercarla anche dopo essersi fidanzato con Natalia Paragoni. Alice ha fatto sapere che il gieffino le chiedeva di incontrarsi, lei non accettava perché sapeva che era ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 24 ottobre 2020)di aver continuato a cercareFabbrica dopo la loro breve frequentazione,la ragazza di cercare visibilitàha avuto un confronto conFabbrica al Grande Fratello Vip, durante la dodicesima puntata del reality andata in onda ieri 23 ottobre su Canale 5. Pochi giorni fa la giovane 23enne in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv ha rivelato di aver frequentato per un breve periodocinque anni fa. A detta della ragazza lui avrebbe continuato a cercarla anche dopo essersi fidanzato con Natalia Paragoni.ha fatto sapere che il gieffino le chiedeva di incontrarsi, lei non accettava perché sapeva che era ...

