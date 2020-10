Andrea Zelletta, come ha conosciuto Alice Fabbrica? Pronto a contattare i suoi legali (Di sabato 24 ottobre 2020) Puntata scoppiettante per Andrea Zelletta, quella andata in onda ieri. Dopo la sorpresa della precedente puntata, durante la quale l’ex tronista ha potuto rivedere (ma purtroppo non abbracciare) la sua Natalia Paragoni, ha dovuto fare i conti con un presunto scheletro nell’armadio, già smentito e demolito da Zelletta, che risponde al nome di Alice Fabbrica.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 ottobre 2020) Puntata scoppiettante per, quella andata in onda ieri. Dopo la sorpresa della precedente puntata, durante la quale l’ex tronista ha potuto rivedere (ma purtroppo non abbracciare) la sua Natalia Paragoni, ha dovuto fare i conti con un presunto scheletro nell’armadio, già smentito e demolito da, che risponde al nome di.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

selishardliquor : RT @letterstohaz: Zelletta: Tommaso è molto legato a Francesco, ed è normale che lui rimanga deluso dal suo comportamento. SEMPRE ZELLETTA:… - dettabene10 : Andrea Zelletta se tu riuscissi a farli confrontare in qualche modo e chiarire, potrei iniziare seriamente a tifare… - shakijra : RT @peularis: 'Io lo vedo che Francesco è più legato a Tommaso e non ci vedo niente di male, ma se predichi una cosa così importante non di… - Freemodelman : RT @AlcibiadeEroe: Andrea Zelletta ?????? - marry_me_chuck : RT @letterstohaz: Zelletta: Tommaso è molto legato a Francesco, ed è normale che lui rimanga deluso dal suo comportamento. SEMPRE ZELLETTA:… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta Amara sorpresa per Andrea Zelletta: questa sera confronto con la ex ilGiornale.it Gossipblog Gossip Reality Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi: “Maria Teresa, Stefania e Guenda le grandi strateghe della casa”

La showgirl, all’interno del programma, ha stretto grandi amicizie in particolare con Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta: “Mi dispiace perché ho lasciato dei ragazzi meravigliosi. Dovevo ...

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro il GF VIP: è colpa di Balotelli

Il calciatore ha detto qualcosa su Dayane MelloIl Grande Fratello ci ha sempre abituato a grandi polemiche. Quest'anno, però, pare proprio si voglia esagerare. La versione VIP del programma, che fa or ...

La showgirl, all’interno del programma, ha stretto grandi amicizie in particolare con Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta: “Mi dispiace perché ho lasciato dei ragazzi meravigliosi. Dovevo ...Il calciatore ha detto qualcosa su Dayane MelloIl Grande Fratello ci ha sempre abituato a grandi polemiche. Quest'anno, però, pare proprio si voglia esagerare. La versione VIP del programma, che fa or ...