Andrea Damante | “Sono sempre stato innamorato di Giulia De Lellis” Foto

A Verissimo Andrea Damante non sta benissimo, soffre davvero per Giulia De Lellis ma anche per altro: "A volte penso, a volte non penso cosa è giusto e cosa non è giusto. Purtroppo la mia storia con Giulia fa di nuovo rumore". Non si sono sentiti da settembre dello scorso anno fino a marzo mentre lei era fidanzata con Andrea Iannone ma poi si sono incontrati ed è scoppiata la scintilla, di nuovo, per l'ennesima volta ma oggi sente che è finita e non avrebbe mai voluto perderla. "Io sono sempre stato innamorato di lei, fino a poco tempo fa. In quei mesi che sono passati ho lasciato passare del tempo, speravo. Mentre stava con Andrea penso sia cresciuta abbia fatto dei passi avanti e ..."

