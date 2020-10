Anche a Roma protestano per il coprifuoco. Ma il mini-corteo si becca gli insulti (Di sabato 24 ottobre 2020) Non sono le scene che arrivano da Napoli ma è comunque un segnale. Un gruppetto di qualche decina di persone ieri sera ha improvvisato un corteo contro il coprifuoco a Roma. I manifestanti hanno sfilato con striscioni e fumogeni lungo via Ostiense dopo la mezzanotte, orario a partire del quale è vietata la mobilità in tutta la Regione Lazio. Tiepida, se non proprio ostile, la reazione dei cittadini che si sono affacciati dalle finestre quando hanno sentito i cori. Dietro al mini-corteo c'è Forza Nuova. "Sono le 00.20 e siamo a Piramide. In piazza contro i Dpcm, il coprifuoco e la dittatura in corso. Da Napoli è partita la rivolta ora tutte le città devono gridare libertà contro chi ci sta ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) Non sono le scene che arrivano da Napoli ma è comunque un segnale. Un gruppetto di qualche decina di persone ieri sera ha improvvisato uncontro il. I manifestanti hanno sfilato con striscioni e fumogeni lungo via Ostiense dopo la mezzanotte, orario a partire del quale è vietata la mobilità in tutta la Regione Lazio. Tiepida, se non proprio ostile, la reazione dei cittadini che si sono affacciati dalle finestre quando hanno sentito i cori. Dietro alc'è Forza Nuova. "Sono le 00.20 e siamo a Piramide. In piazza contro i Dpcm, ile la dittatura in corso. Da Napoli è partita la rivolta ora tutte le città devono gridare libertà contro chi ci sta ...

matteosalvinimi : ? ?? Roma, ENNESIMO autobus oggi andato a fuoco, a piazza Pio XI, quartiere Aurelio. Impressionante. Se nessuno si è… - virginiaraggi : Aumentano i controlli in città tramite il sistema 'street control', un ottimo alleato anche contro gli incivili del… - CarloCalenda : Sarebbe utile sapere se questo è il Piano A: cercare un’alleanza con i 5S anche a Roma. Una parola netta del… - GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: Anche a #Roma protestano per il #coprifuoco. Ma il mini-corteo si becca gli insulti VIDEO #lockdown #ForzaNuova https://t.co… - tempoweb : Anche a #Roma protestano per il #coprifuoco. Ma il mini-corteo si becca gli insulti VIDEO #lockdown #ForzaNuova… -